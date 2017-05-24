Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева заявила, что киберспорт в будущем может войти в программу Олимпийских игр.

«Лечу и анализирую вчерашний совет по спорту! Конечно, в настоящее время зачастую выбор наших молодых людей и подростков падает в пользу киберспорта. Хорошо это или плохо?! В киберспортивных дисциплинах присутствует спортивный азарт, соревновательный дух и борьба, что является основой для традиционного спорта.

Возможно, когда-нибудь киберспорт станет олимпийским видом. Но чтобы сохранить традиционный спорт, все-таки необходимо создавать спортивную, доступную и бесплатную инфраструктуру для детей, и активно заниматься развитием детского спорта. Тренируйтесь и выигрывайте!» — написала Исинбаева в своем инстаграме.

Ранее Исинбаева выступила с критикой в адрес киберспорта, сказав, что это проблема, которая захватывает подростков.

Ярослав «NS» Кузнецов: «Для Исинбаевой киберспорт – это любая игра в телефоне?»