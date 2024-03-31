🏆 NAVI – чемпионы PGL Major Copenhagen

NAVI стали чемпионами PGL Major Copenhagen.

В финале NAVI обыграли Faze со счетом 2-1.

Ancient закончился со счетом 13:9 – в пользу NAVI, Mirage выиграли Faze – 13:2, Inferno забрали NAVI – 13:3.

Состав NAVI:

Валерий «B1t» Ваховский (Украина);

Иван «iM» Михай (Румыния);

Юстинас «jL» Лекавичус (Литва);

Игорь «W0nderful» Жданов (Украина);

Алекси «Aleksib» Виролайнен (Финляндия);

Андрей «B1ad3» Городенский – тренер (Украина).

Состав Faze:

Финн «Karrigan» Андерсен (Дания);

Робин «Ropz» Коль (Эстония);

Хельвийс «Broky» Сауканц (Латвия);

Хаваард «Rain» Найгард (Норвегия);

Давид «Frozen» Чернянский (Словакия);

Филип «Neo» Кубски – тренер (Польша)

PGL Major Copenhagen проходил с 17 по 31 марта, призовой фонд составлял 1,250 млн долларов.

За победу NAVI получили 500 тысяч долларов, а также приглашения на турниры BLAST Premier World Final и Esports World Cup в Саудовской Аравии.

Для украинского коллектива это вторая победа на чемпионате мира, в прошлый раз он выиграл PGL Major Stockholm в 2021 году.

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