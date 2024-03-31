🏆 NAVI – чемпионы PGL Major Copenhagen

Теги NAVI Faze Clan Результаты PGL Major Copenhagen 2024 CS 2

NAVI стали чемпионами PGL Major Copenhagen.

В финале NAVI обыграли Faze со счетом 2-1.

Ancient закончился со счетом 13:9 – в пользу NAVI, Mirage выиграли Faze – 13:2, Inferno забрали NAVI – 13:3.

Состав NAVI:

  • Валерий «B1t» Ваховский (Украина);
  • Иван «iM» Михай (Румыния);
  • Юстинас «jL» Лекавичус (Литва);
  • Игорь «W0nderful» Жданов (Украина);
  • Алекси «Aleksib» Виролайнен (Финляндия);
  • Андрей «B1ad3» Городенский – тренер (Украина).

Состав Faze

  • Финн «Karrigan» Андерсен (Дания);
  • Робин «Ropz» Коль (Эстония);
  • Хельвийс «Broky» Сауканц (Латвия);
  • Хаваард «Rain» Найгард (Норвегия);
  • Давид «Frozen» Чернянский (Словакия);
  • Филип «Neo» Кубски – тренер (Польша)

PGL Major Copenhagen проходил с 17 по 31 марта, призовой фонд составлял 1,250 млн долларов.

За победу NAVI получили 500 тысяч долларов, а также приглашения на турниры BLAST Premier World Final и Esports World Cup в Саудовской Аравии.

Для украинского коллектива это вторая победа на чемпионате мира, в прошлый раз он выиграл PGL Major Stockholm в 2021 году.

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Aleksib
12%
Алекси «Aleksib» Виролайнен
jL
38%
Юстинас «jL» Лекавичус
iM
5%
Im (Иван Михай)
W0nderful
15%
Игорь «w0nderful» Жданов

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13 комментариев
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Ответ Alex7696
Комментарий скрыт
ахахахахах, вечно что то не так)
То сетка фришная, то лаки, то Кэрриган)
Нави топ, просто признайте!
+6
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+6
Керриган против Спиритов матч жизни выдал, на финал маны не хватило.
+5
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+5
После 2 карты думал будет вынос тела, но не того как оказалось
+4
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+4
Блэйд - гений. Выиграл мейджор с лучшим игроком в истории, а теперь чуть ли не с тир-2 игроками
+4
0
+4
Настоящая звезда Нави все эти годы был Блейд, а не Симпл. Теперь точно
+3
0
+3
Ответ ramilio
Керриган против Спиритов матч жизни выдал, на финал маны не хватило.
Против Спирит был принципиальный матч реванш (слёзы Кэрригана после 0-3), плюс было больше дней подготовки, а тут как будто хотели на опыте, без разбора и с поддержкой зала, хорошо, что не прокнуло)
+2
0
+2
Я один толком финала не почувствовал? Почему в системе МР 12 нельзя было сыграть формат БО5? Грустно, что в этом матче было мало борьбы. Это то, за что мы любим эту игру. НаВи же сотворили сенсацию, мало кто ждал их победы. При этом титул поставит клуб в неловкое положение. iM собирались менять. Победа даёт некоторые иллюзии о его целесообразности нахождения в команде. Нет ясности и с великим игроком всех времён. Представляю, что Санечек вытворял бы на второй карте. Всеобщий тильт был бы обеспечен.
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+2
Самое быстрое срабатывание кармы, что я видел.
Керриган на второй маппе все силы на клоуничество потратил после каждого раунда.
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Ответ Олесь Тимошенко
iM — самый позорный мейджор чемпион на моей памяти. Вместе с Aleksib заслужили только говно в тир-3 месить. jL и w0nder красавцы, протащить мёртвый состав до главного титула реально удивительный перформанс
а у вас измерение в стате? на циферки любуетесь? а как же тактики, размены, страта, колы, инфа, поддержка, атмосфера?
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