🏆 NAVI – чемпионы PGL Major Copenhagen
NAVI стали чемпионами PGL Major Copenhagen.
В финале NAVI обыграли Faze со счетом 2-1.
Ancient закончился со счетом 13:9 – в пользу NAVI, Mirage выиграли Faze – 13:2, Inferno забрали NAVI – 13:3.
Состав NAVI:
- Валерий «B1t» Ваховский (Украина);
- Иван «iM» Михай (Румыния);
- Юстинас «jL» Лекавичус (Литва);
- Игорь «W0nderful» Жданов (Украина);
- Алекси «Aleksib» Виролайнен (Финляндия);
- Андрей «B1ad3» Городенский – тренер (Украина).
Состав Faze:
- Финн «Karrigan» Андерсен (Дания);
- Робин «Ropz» Коль (Эстония);
- Хельвийс «Broky» Сауканц (Латвия);
- Хаваард «Rain» Найгард (Норвегия);
- Давид «Frozen» Чернянский (Словакия);
- Филип «Neo» Кубски – тренер (Польша)
PGL Major Copenhagen проходил с 17 по 31 марта, призовой фонд составлял 1,250 млн долларов.
За победу NAVI получили 500 тысяч долларов, а также приглашения на турниры BLAST Premier World Final и Esports World Cup в Саудовской Аравии.
Для украинского коллектива это вторая победа на чемпионате мира, в прошлый раз он выиграл PGL Major Stockholm в 2021 году.
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