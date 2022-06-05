🏆 Cloud9 выиграла IEM Dallas 2022

Cloud9 обыграла Ence в финале IEM Dallas 2022.

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Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу команды Владислава «Nafany» Горшкова (16:12 на Mirage, 16:11 на Overpass, 16:3 на Ancient).

Статистика матча Cloud9 – Ence

За победу на турнире Cloud9 заработала 100 тысяч долларов. Ence за второе место – 42 тысячи.

Состав Cloud9: nafany, sh1ro, interz, Ax1Le, HObbit, groove (тренер).

Состав Ence: Snappi, dycha, hades, maden, Snax, sAw (тренер).

Cloud9 приобрела бывший состав российского клуба Gambit по CS:GO в апреле. В состав клуба входят 4 россиянина и 1 казахстанец.

IEM Dallas прошел с 30 мая по 5 июня на лане в США. Призовой фонд турнира составил 250 тысяч долларов.

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