Cloud9 подписала состав Gambit по CS:GO

Американский клуб Cloud9 анонсировал новый состав по CS:GO.

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Cloud9 приобрела состав Gambit. В новый состав клуба вошла пятерка игроков Gambit: Владислав «nafany» Горшков, Сергей «Ax1le» Рыхторов, Абай «Hobbit» Хасенов, Дмитрий «Sh1ro» Соколов, Тимофей «Interz» Якушин, а также тренер Константин «Groove» Пикинер.

Также работу с игроками продолжит менеджер Александр «Sweetypotz» Щербаков и аналитик Иван «F_1N» Кочугов.

Состав Cloud9: Nafany, Sh1ro, Interz, Ax1le, Hobbit, Groove (тренер).

Nafany, Sh1ro, Interz и Ax1le в 2019 году попали в молодежный состав Gambit. В июле 2020 года Hobbit заменил в Youngsters Антона «Supra» Чернобая. В октябре 2020 года Youngsters стали выступать под тегом Gambit. После этого Gambit выиграла IEM Katowice 2021, IEM Summer 2021, BLAST Spring Finals 2021 и заняла 3-4-е место на PGL Major Stockholm 2021.

В 2022 году ESL и PGL запретили Gambit участвовать в своих турнирах, но разрешили игрокам выступать в нейтральном статусе. В итоге игроки Gambit отобрались на PGL Major Antwerp под тегом Players.

Cloud9 распустила свой предыдущий состав по CS:GO в марте 2021 года.

Условия сделки между Cloud9 и Gambit по выкупу игроков неизвестны.

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