🏆 Faze выиграла PGL Major Antwerp

Faze обыграла NAVI в финале мейджора по CS:GO в Антверпене.

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Матч завершился со счетом 2-0 в пользу команды Финна «Karrigan» Андерсена (19:16 на Inferno, 16:10 на Nuke).

Статистика матча Faze – NAVI

Состав NAVI: S1mple, Electronic, Boombl4, Perfecto, B1t, B1ad3 (тренер).

Состав Faze: Rain, Broky, Twistzz, Karrigan, Ropz, Eddie (тренер).

За победу на турнире Faze заработала 500 тысяч долларов, NAVI, в свою очередь, получат $150 тысяч.

PGL Major Antwerp прошел на лане в Бельгии с 9 по 22 мая. 24 команды разыграли призовой фонд в 1 миллион долларов.

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