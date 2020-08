«Спартак» затизерил объявление о трансфере Кокорина роликом в стиле CS:GO

«Спартак» опубликовал в твиттере ролик в стиле CS:GO.

В видео игрок берет джерси клуба и мяч, в конце Александр Кокорин произносит фразу «Follow me».

В правом нижнем углу указаны числа 130 и 352. Кокорин за игру в клубах и сборной забил 103 гола и провел 352 матча.

Кокорин – фанат шутера, часто играет в него с другими футболистами.

Футболисты и CS:GO = ❤️. Кокорин и Зинченко участвуют в турнирах, Смолов играет по 9 часов в день

Во что играют Месси, Овечкин и Конор на приставках? Нарисовали инфографику

Симпл выдал хайлайт года на стриме. Убрал мышку со стола, но все равно зарезал соперника

Go go go 🔜 pic.twitter.com/9Eu6vSOuf1