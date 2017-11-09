Александр Соболев: «Кокорин, Чочиев и многие футболисты играют в Counter-Strike»

Теги Спартак Александр Кокорин Алан Чочиев Александр Соболев коронавирус CS:GO

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, чем занимается на самоизоляции.

«Вечерком могу позволить себя поиграть в Counter-Strike с ребятами. Кокорин, Чочиев, много кто играет из футболистов, у нас своя команда.

Из-за карантина бывает очень народу, мы даже против друг друга играем пять на пять. У нас такие противостояния сейчас серьезные», – рассказал Соболев в новом выпуске шоу «Топ-10. О себе».

Подписывайтесь на наш твиттер о CS:GO

Симпл, Электроник и еще 3 игрока в CS:GO, которых вырастил B1ad3

Опрос

Какую карту Valve должна убрать из основного маппула?
202 голосa
Dust2
10%
Mirage
17%
Inferno
2%
Nuke
3%
Vertigo
44%
Train
7%
Overpass
17%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья