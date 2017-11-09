Александр Соболев: «Кокорин, Чочиев и многие футболисты играют в Counter-Strike»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, чем занимается на самоизоляции.

«Вечерком могу позволить себя поиграть в Counter-Strike с ребятами. Кокорин, Чочиев, много кто играет из футболистов, у нас своя команда.

Из-за карантина бывает очень народу, мы даже против друг друга играем пять на пять. У нас такие противостояния сейчас серьезные», – рассказал Соболев в новом выпуске шоу «Топ-10. О себе».

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