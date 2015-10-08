Timon и футболист Соболев сыграют за сборную России на турнире по FIFA 20

Теги Спартак Александр Соболев Timon FIFA 20 Игры

Игрок «Локомотива» по FIFA 20 Андрей «Timon» Гурьев и нападающий «Спартака» Александр Соболев сыграют на FIFA eNations Stay And Play Cup.

В первом матче игроки встретятся с представителями сборной Польши, а во втором сыграют с представителями Финляндии. Первый матч пройдет 21 апреля в 18:00 мск, а второй – 22 апреля в 19:20 мск. Трансляцию проведут на канале сборной России по киберфутболу на Twitch.

Timon перешел в «Локомотив» 17 апреля. До этого он играл за киберспортивный состав ЦСКА.

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