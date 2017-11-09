Евгений Кузнецов о шоу-матче в CS:GO: «Вся проблема из-за меня. Прицепом в команде получился»

Хоккеист «Вашингтона» и сборной России Евгений Кузнецов ответил на вопросы студии RuHub.
Об игре из Америки на европейских серверах
«Я так понял, из-за этого вся проблема. Вся проблема из-за меня. Прицепом в команде получился».
Тренировались ли перед шоу-матчем?
«Вчера поиграли, сегодня поиграли чуть-чуть. А так с ребятами недели две играли. Я вообще не специалист по этой игре.
В детстве все играли в 1.6 в компьютерных клубах. В том году купил ноутбук, установил CS:GO, чтобы в поездках развлечься. Я не особо сильный игрок».
Кто самый сильный игрок в команде?
«В нашей команде 100% [Ожиганов]. В «Тракторе» Андрюха Попов играет здорово. Марсель, я думаю, тоже нормально играет. Сейчас такое поколение пошло, все играют во все игры. Не сложно здесь разобраться».
О наработках перед матчем
«Наработки простые – Жигу слушать, да и все».
Хоккеисты сборной России победили игроков «Трактора» со счетом 2-0 по картам. Евгений Кузнецов обе игры показал худшую статистику в команде. Его KDA – 6/10/3 на первой карте и 2/14/6 на второй карте.
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