Евгений Кузнецов о шоу-матче в CS:GO: «Вся проблема из-за меня. Прицепом в команде получился»

Хоккеист «Вашингтона» и сборной России Евгений Кузнецов ответил на вопросы студии RuHub.

Об игре из Америки на европейских серверах

«Я так понял, из-за этого вся проблема. Вся проблема из-за меня. Прицепом в команде получился».

Тренировались ли перед шоу-матчем?

«Вчера поиграли, сегодня поиграли чуть-чуть. А так с ребятами недели две играли. Я вообще не специалист по этой игре.

В детстве все играли в 1.6 в компьютерных клубах. В том году купил ноутбук, установил CS:GO, чтобы в поездках развлечься. Я не особо сильный игрок».

Кто самый сильный игрок в команде?

«В нашей команде 100% [Ожиганов]. В «Тракторе» Андрюха Попов играет здорово. Марсель, я думаю, тоже нормально играет. Сейчас такое поколение пошло, все играют во все игры. Не сложно здесь разобраться».

О наработках перед матчем

«Наработки простые – Жигу слушать, да и все».

Хоккеисты сборной России победили игроков «Трактора» со счетом 2-0 по картам. Евгений Кузнецов обе игры показал худшую статистику в команде. Его KDA – 6/10/3 на первой карте и 2/14/6 на второй карте.

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