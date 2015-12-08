Капитан Лукас «Gla1ve» Россандер бурно отреагировал на поражение команды на ESL Pro League S10.

Mousesports победила Astralis в полуфинале ESL Pro League S10.

Astralis разделила 3-4-е место с NAVI, обе команды получили по 40 тысяч долларов.

Astralis – первая команда, выигравшая три мейджора по CS:GO подряд. Команда более года удерживала первое место в рейтинге команд от hltv. С апреля 2018-го состав не опускался ниже четвертого места топа, сейчас Astralis вернулась на первое место рейтинга. С 2016 года Astralis заработала более 7,7 млн долларов призовых.

Фейлы от Гардиана и куча проигранных клатчей. NAVI не заслуживали победы над Fnatic

Смайл сгорел после двух проигранных раундов NAVI

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