Смог бы стать разведчиком? Пройди тест – проверь свои навыки

Проверка на стойкость и хитрость.

25 сентября в российский прокат вышел «Август » – шпионский триллер о советской контрразведке Смерш в тылу врага в Белоруссии в августе 1944-го. Выдержка, умение читать людей и скрывать эмоции – именно эти качества главные для разведчика. А какими из них владеешь ты?

Если тест не открывается, отключите блокировщик рекламы в браузере или пройдите тест по прямой ссылке .

