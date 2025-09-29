Смог бы стать разведчиком? Пройди тест – проверь свои навыки
Проверка на стойкость и хитрость.
25 сентября в российский прокат вышел «Август» – шпионский триллер о советской контрразведке Смерш в тылу врага в Белоруссии в августе 1944-го. Выдержка, умение читать людей и скрывать эмоции – именно эти качества главные для разведчика. А какими из них владеешь ты?
Если тест не открывается, отключите блокировщик рекламы в браузере или пройдите тест по прямой ссылке.
* * *
- Что вы здесь делаете, Штирлиц? - спрашивает Мюллер.
- Трамвая жду - отвечает Штирлиц.
- Трамваи здесь не ходят.
- Они нигде не ходят, у трамваев нет ног, - парировал Штирлиц.
Мюллер вышел из кабинета покурить и обдумать сложившуюся ситуацию. А когда он вернулся, Штирлица не было в кабинете.
"Уехал" - подумал Мюллер.