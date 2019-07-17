Дата выхода FIFA 20 – когда выйдет на ПК, PS4 и Xbox, демо FIFA 20

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FIFA 20 – 27-я игра серии FIFA от компании Electronic Arts. Главным отличием от предыдущих частей станет наличие режима VOLTA Football – режима игры, сфокусированного на уличных и футзальных играх на маленькой площади.

Когда выйдет на ПК

Для некоторых FIFA уже вышла. Подписчики EA Access на PS4 и Origin Access на ПК уже с 19 могут скачать FIFA 20 и попробовать игру – до официального выхода подписчикам доступно 10 часов геймплея.

Выход FIFA 20 на Windows будет проходить в два этапа. Стандартное издание футбольного симулятора выйдет 27 сентября 2019 года, в качестве звезды на обложке выступит игрок ФК «Реал Мадрид» и сборной Бельгии Эден Азар. Тем не менее, фанаты серии смогут насладиться игрой на 3 дня раньше: дата выхода FIFA 20 в издании Champions и в издании Ultimate назначена на 24 сентября 2019 года.

Лицом Champions Edition выступит победитель Лиги чемпионов-2018/19, защитник «Ливерпуля» и капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк. Звездой на обложке издания Ultimate станет бывший полузащитник «Ювентуса» и «Реала» Зинедин Зидан.

Помимо раннего релиза, расширенные версии предлагают игрокам 12 и 24 редких золотых набора FIFA 20 Ultimate Team соответственно (против всего 3-х наборов в Стандартном издании). Не стоит недооценивать этот аспект: когда выйдет FIFA 20, за редкими карточками FUT начнется настоящая охота. Например, блогер Валентин «Wylsacom» Петухов признавался, что в версии FIFA Ultimate Team для FIFA 18 он потратил на карточки около миллиона рублей – и примерно столько же на следующую номерную часть серии.

Когда выйдет на PS4 и Xbox

Новая часть серии FIFA не будет выпущена на PlayStation 3 (впервые с момента релиза FIFA 07) и Xbox 360 (впервые с момента релиза FIFA Football 2005). Таким образом, FIFA 19 останется последней игрой серии на этих платформах

Выход игры на приставках нового поколения состоится в то же время, что и на ПК: Дата выхода ФИФА 20 в стандартном издании для Playstation 4 и Xbox One состоится 27 сентября 2019 года, тогда как Champions Edition и Ultimate Edition выйдут тремя днями раньше.

Demo FIFA 20

Демо FIFA 20 включает в себя 10 команд. В демонстрационной версии доступны футбольные клубы «Атлетико Мадрид» и «Реал Мадрид», представляющие испанскую Ла Лигу, «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» – главные претенденты на титул Английской Премьер-Лиги, а также немецкая «Боруссия Дортмунд», французская «Пари Сен-Жермен», итальянская «Рома» и три клуба не из Европы: ФК «Лос-Анджелес» из североамериканской лиги Major League Soccer (не путать с «Лос-Анджелес Гэлакси» Ибрагимовича), «Клуб Америка» из чемпионата Мексики и «Виссел Кобе» из Японии. В демо также доступен новый режим уличного футбола под названием VOLTA Football.

Дата выхода демо ФИФА 20 – 10 сентября 2019 года.

А что с лицензиями?

В игре будут присутствовать более 30 официальных лиг, более 700 клубов и свыше 17 тысяч игроков. Впервые в играх серии появится румынская Лига 1 с 14 командами, а также клуб из ОАЭ «Аль-Айн». Российская Премьер-Лига в играх серии FIFA все еще отсутствует.

Не обошлось и без потерь: Electronic Arts лишилась лицензии на ФК «Ювентус». Нынешний клуб Криштиану Роналду будет представлен под названием Piemonte Calcio, а форму команды создаст сама EA Sports.

Тем не менее, в FIFA 20 останутся эксклюзивные лицензии на Лигу Чемпионов УЕФА, Лигу Европы УЕФА и Суперкубок УЕФА, впервые появившиеся в FIFA 19.