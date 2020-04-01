Открытое письмо Соло. В нем весь сезон Virtus.pro

Беседа с Яной Медведевой.

Три года назад Алексей Березин собрал команду, которая вернула СНГ в топ международной сцены. На TI9 Virtus.pro претендовала на победу, но не справилась с внутренними проблемами. Поэтому в сентябре Solo пришлось начать все сначала – собрать новый состав, который сможет достойно продолжить историю VP.

За это время Virtus.pro сделала четыре замены, но, кажется, только сейчас действительно нашла свой стиль. В Открытом письме Соло рассказал, как принимались решения об изменениях в составе, по каким критериям он выбирал игроков и что мешало команде достигать успехов.

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«Мысль о том, что заново придется собирать команду, появилась только после The International. Я мог подготовить почву к изменениям и заранее, но так не делается. У нас до конца была вера, что мы можем хорошо выступить, преодолеть трудности. Никто не занимался скаутингом, не думал о том, что будет после. Мы были нацелены на результат и текущее состояние команды.

Мы прошли огромный путь, три года играли вместе. Первые два года капитаном и драфтером большую часть турниров был я. Рамзес мне помогал, мы иногда менялись, когда нужно было привнести новые идеи. После неудачи на TI8 мы поняли, что такой подход не работает и нужно что-то менять. У нас был вариант кикнуть Рому или сохранить состав. Так как Рамзес очень хороший игрок и тиммейт, мы приняли решение попробовать его в качестве капитана.

Теперь я решил вернуться к своим обязанностям. Без этого команду не построишь. Должен быть человек, который несет за все ответственность. Построение команды – многогранный процесс. Это не просто сесть напикать героев и сказать: «Играйте, ребята». Это подбор команды, организация тренировок, выстраивание отношений в составе, построение игры, стратегий, концепций, драфтов. Огромный объем работы, но если ты строишь команду, ты обязан брать это на себя и доводить до состояния, когда все работает и без твоего участия. И только тогда тебе становится легче.

Сейчас всем этим занимаюсь я. И если бы я не хотел этим заниматься, если бы не верил, что у меня получится собрать еще один состав, который будет не хуже или даже лучше предыдущего, то я бы не остался играть. Я бы просто закончил карьеру. И я верю в это до сих пор.

Мне пришлось заново по кирпичику выстраивать команду, думать, с кем мы хотим играть. Мы хотели попытать наши силы втроем: я, Вова и Вова, но сложилось иначе. Решение с Роджером было принято за несколько часов до анонса состава на квалификацию к первому мейджору.

Мне кажется, что мы очень грамотно выбрали Рому Резолюшена на третью позицию. Да, он играл на другой роли, но у него огромный опыт. Он дружил с Рамзесом, поэтому мы хорошо с ним знакомы. Мы знали, что он отличный член команды, который позитивно влияет на мораль, он хороший друг.

Чтобы подобрать игроков, пришлось следить за абсолютно всеми в СНГ, за молодой сценой, смотреть много матчмейкинга. Но человеческие качества – это не менее важно. Пришлось наводить справки об игроках, как они показывали себя в миксах, что они из себя представляют. Вся эта командная химия – это очень важно. Но первый блин вышел комом.

Нам было интересно понять, насколько отличается мир молодых дотеров от того, как видят игру более опытные игроки. Как они понимают Доту, как они хотят в нее играть. Мы никого не лепили, не пытались подстроить под себя, изменить. Возможно, где-то пытались чему-то научить и что-то объяснить. Но в целом наоборот: мы больше давали им свободы.

Егору и Веталю 18 лет. Они практически полностью соответствовали моим ожиданиям в плане игроков. Они любят Доту, готовы всего себя посвятить тренировочному процессу, бесконечно жмут кнопку Find match, хотят становиться лучше и хотят побеждать. С точки зрения результатов и подготовки и игровой составляющей – в этом ничего плохого. Что ж плохого в том, что человек полностью сосредоточен на игре? Но когда нужно найти общие интересы и точки соприкосновения, построить отношения в коллективе – это тяжело и сложно.

Конечно, я пытался что-то делать. Пробовали разные подходы, разные форматы. Перепробовали все, что могли. Мы достаточно много времени проводили на буткемпе: месяца три из этих пяти, наверное, мы провели на тренировочной базе. Огромный объем работы проделали.

В принципе, у нас были хорошие отношения в команде. Единственная проблема ребят – отсутствие опыта. Я понял, что не готов рисковать и продолжать играть вместе, потому что непонятно, что будет на крупных турнирах.

Например, когда мы приехали на ESL, они были в шоке от того, что за нами постоянно ходит оператор. Что сцена трясется, что реально трясутся мышка и клавиатура. Комфортные домашние условия, этот кокон быстро рушится. Понимаешь, что и наушники пропускают звук аудитории и тиммейтов слышно не так хорошо. Это давление и сцена – самый яркий и простой пример того, что может выбивать из колеи молодых игроков.

Да и своими результатами мы были недовольны. Когда летели в Сингапур, вышел довольно сильный патч, который убрал таланты на опыт. От этого пострадало большое количество героев, которых мы наигрывали, Shadow Demon, Skywrath, Weaver. Этот патч нам сильно повредил. Конечно, мы были недовольны. Как я могу быть доволен, когда мы всегда добирались если не до финала, то до топ-3 точно? А тут тебя высаживают на топ-5-6. И последний день, а то и несколько, ты просто смотришь со зрительских мест.

За пять месяцев мы сыграли несколько ланов: ESL, Сингапур, выиграли Parimatch. Но первой серьезной проверкой стал мейджор. Мы приехали на турнир с позитивным настроем. Хотели хорошо сыграть, но абсолютно ничего не получилось показать. Провалили групповую стадию, проиграли сумасшедшую карту против Team Liquid. Вот и все. Все встало на свои места.

Я не сваливаю на Егора и Веталя вину за результаты в тот промежуток времени. Это наша общая вина, и моя в том числе, и нашего тренера Булка. Потому что мне кажется, что были не лучшим образом выстроены отношения и между тренером и составом, и внутри команды. А на мой взгляд, это один из главных инструментов работы тренера. Вина за те результаты не на молодежи. Просто мы решили менять состав именно тогда.

Я не знал, как поступать, что делать, не разобрался до конца. Если менять, то на кого? Надо ли вообще менять или нужно все обдумать? Я не принимал поспешных решений. Мы договорились в организации, что нужно разлететься, пообщаться с ребятами по отдельности и принять взвешенное решение.

С ребятами и до этого были эти разговоры. Все спорные конфликтные моменты моментально выносились на обсуждение. Мы же с ними в одной лодке, это наше общее дело. Если кто-то чем-то недоволен, то об этом сразу должны говорить и искать решение. Команда никогда не будет работать, если ты будешь сидеть, злиться и не обсуждать, что тебя беспокоит и что тебе не нравится.

Менять игроков сложно всегда. Так получилось, что за всю карьеру мне приходилось кикать людей только несколько раз. Я всегда был за стабильность, за совместное развитие и исправление ошибок. Но иногда это необходимая мера, это нормально в спорте, хотя дается это всегда нелегко.

Из кандидатов на замену я видел только проверенных опытных игроков. Мы не меняли на абы кого. И если бы Бакыт не согласился присоединиться к команде, то я даже не знаю, на кого бы мы меняли Веталя. Возможно, мы бы продолжили играть вместе.

С Егором то же самое. Я бы не стал его менять на рандомного человека, он очень сильный игрок. Для меня был только один приемлемый вариант замены, если бы Вова сменил роль на керри и мы бы взяли GPK в мид. Поэтому это было сложное решение.

Но я надеюсь, что обид никаких не осталось. Я очень честно и открыто ребятам все объяснил. Я очень настаивал на том, чтобы оставить их на контракте, платить им зарплату, дать им возможность раскрыться. И отлично, что Сергей Гламазда поддержал эту инициативу. Мне кажется, что это идеальное разрешение ситуации.

Только жаль, что лично поговорить с Егором и Веталем не получилось. Не было четкого плана действий на момент, когда мы улетали с мейджора, и решение мы приняли только после того, как новички согласились. Конкретно с Зайцем я созвонился, когда уже прилетел домой. Я вышел из самолета у себя в Анапе и подумал: «А почему бы не набрать Зайца и не предложить ему?». Я знаю, что он хотел играть с нами после TI, но пообещал NAVI.

Конечно, мы видели, какая шумиха поднялась вокруг истории с Бакытом. На мой взгляд, ситуация абсолютно не стоит выеденного яйца. Сами NAVI поступали так по отношению к другим организациям: как только кто-то начинал их обыгрывать в лучшие годы, они моментально забирали оттуда игроков. При этом NAVI напрямую с ними связывались. У меня даже есть информация, что когда мы взяли Бакыта, NAVI точно также тестили игрока из другой команды. И это был не Семен. Так что не знаю, почему конкретно в этой ситуации они так обиделись.

Хотя на нас это влияло минимально. Понятно, что читать это неприятно. Весь инстаграм у Бакыта был завален гневными сообщениями от болельщиков NAVI. Ясно, что это будет какое-то время бурлить, но ты же понимаешь, что поступаешь по совести и все делаешь правильно. Пусть негодуют, время все расставит на свои места.

Заяц принес в команду очень много. У него очень большой пул так называемых сигнатурных героев, не общепринятых и не затертых до дыр. Например, он великолепно играет на Течисе, которого сейчас против нас банят. А еще у него очень много идей не только по своей роли, но и в целом. Думаю, поэтому он в какой-то момент взял на себя капитанские обязанности в NAVI.

С керри все было сложнее. У нас была квалификация на носу, мы вели переговоры с Gambit по поводу GPK. Было непонятно, договорятся между собой организации или нет. Данил хотел попробовать себя в нашей команде, у нас был такой план на квалификацию. Но в последний момент GPK отказался. Я не знаю, что повлияло: может, он сам передумал, или организация на него надавила, но у нас не стало пятого игрока буквально за день или два до квалификаций.

Мы предложили поиграть Зауру. Я ему честно объяснил весь расклад: мы ведем переговоры с GPK, и непонятно, чем они закончатся. Сейчас нам нужна помощь на квалификацию, но дальше ничего обещать не могу. Понимаю, что Зауру тоже было довольно сложно принять это решение, он уже согласился играть с командой Dendi.

Поступил ли я неправильно? Я так не думаю. Это нормально. Это спорт. Ты просто делаешь предложение игроку, а у него же есть свои амбиции, своя совесть. Если у него есть договоренности с командой, то он будет их соблюдать.

Мое дело – предложить, так что я не чувствую абсолютно никакого дискомфорта. Да и зову я человека не на авось. Он понимает, с кем идет играть и какие результаты мы показывали. Он знает, чего стоит поиграть с нами, сколько опыта можно набраться. К тому же мы рассматривали Заура как потенциального основного игрока. Поэтому я на 100% понимаю его решение.

С Зауром мы отыграли месяца два, может и три. Мы звали его помочь нам постендинить на квалификации и еще не знали, как дальше повернется ситуация. На мейджор мы собирались ехать с GPK, если бы тот согласился. Но когда Данил отказался, я сказал Зауру: «Мы возьмем тебя. Сыграем WePlay в Киеве, посмотрим, как у нас пойдет на лане, давай делать визы». Мы дали Куману полноценный шанс зацепиться в команде.

Но что-то пошло не так. Мне кажется, что подкачали результаты. Не все было так гладко, как хотелось бы. Заур немного не вписывался в агрессивный стиль игры, он любит пофармить. У него пул очень похож на пул Егора: сильные агильщики, которые вынуждены жертвовать агрессией команды, на них нужно играть в 4+1. Это его основная проблема.

Хотя по-человечески мы отлично поладили. Он очень хороший тиммейт. И если он продолжит тренироваться и расширять пул героев, то у него все получится. Он великолепный игрок, я бы всегда хотел быть с ним в команде.

На место Кумана мы пригласили ILTW. Это не случайная замена. Это игрок, которого мы рассматривали одним из первых после TI. Я даже предлагал Игорю попробовать силы в нашей команде, а он дважды мне отказывал. Так было и после того, как мы решили расходиться с Егором и Веталем. У Игоря были договоренности со своей командой и тиммейтами. Он не хотел бросать их на полпути, собирался налаживать игру. И только после того, как у Team Spirit все совсем расклеилось и ему начали искать замену, ILTW согласился поиграть с нами.

С Игорем я уже был знаком. Мы выиграли WESG, где он отлично себя проявил. Он выступает на про-сцене 3-4 года, ездил на ланы и все это время был на виду, никогда не переставал играть. А еще у него огромное количество сыгранных матчей. Если честно, мы даже не поверили, когда увидели. На дотабаффе не все игры отображаются, но и там у него 16 тысяч. Но когда загружается игра, иногда высвечивается статистика с процентами побед. И там в общем количестве игр у него 23 тысячи. Для сравнения, у меня и у Нуна тысяч по 11. Вот у меня 23 тысячи часов в Доте, а у ILTW – 23 тысячи игр. Я не знаю, спит ли он! Но факт остается фактом: он очень любит игру.

Еще у Игоря очень большой пул персонажей. Он может сыграть и на керри, может поиграть на утилити-персонажах, быстрых, агрессивных героях. У него очень много плюсов по сравнению с другими среднестатистическими кор-игроками.

Я думаю, что сейчас мы очень близки к идеальному состоянию и по внутриигровой химии, и по построению игры. Мы выиграли ESL LA. Круто ли это? Да, это был самый большой турнир в онлайне. Может ли кто-то похвастаться такими результатами в СНГ кроме нас? Нет, не может. Можем ли мы обыгрывать всех подряд в СНГ? Тоже нет, последние две серии мы проиграли. Топ-1 региона – бесполезный ярлык в нынешних реалиях. На этом этапе я не вижу необходимости становиться топ-1 СНГ и обыгрывать всех каждую игру. Это все должно происходить ближе к ланам и DPC-турнирам.

Выходят патчи, игра меняется. Мы тестируем другие стили, другой подход к построению игры. И у нас не очень получается на этом этапе. Но это не так важно, как работа на перспективу и та самая командная химия. И мне кажется, что по этим двум факторам, по перспективам каждого игрока в отдельности и команды в целом, мы очень близки к тому самому идеалу.

Мне кажется, что по-настоящему я наслаждаюсь не процессом становления команды. Это очень тяжелый процесс. Приходится тратить на это очень много нервов. Мы много ругаемся, миримся, ежедневно спорим – это не может приносить удовольствие. Ты не можешь сидеть и как дурак улыбаться.

Удовольствие ты начинаешь получать, когда видишь, что вот, заработало! Когда начинаешь побеждать, когда появляется структура игры, когда каждый понимает свои задачи, а тебе нужно все меньше и меньше акцентировать внимание на каких-то деталях, они происходят сами собой. Ты понимаешь, что машина едет, и едет уверенно. Тогда я вижу, к чему я шел. И знаю цену этому, и поэтому наслаждаюсь.

Но я знаю, что закрепиться на топовом уровне гораздо сложнее, чем просто туда подняться. Это огромный труд. Нельзя просто научиться играть, выстроить игру, смотреть на всех свысока и ждать, что у тебя все получится само собой . К тебе лучше готовятся, под тебя лучше подстраиваются, игра все время меняется. Поэтому ты больше радуешься не мимолетным успехам и отдельным победам, а когда ты поднялся наверх и побеждаешь регулярно, показывая высокий уровень игры.

И с этим составом нам 100% удастся это испытать».

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