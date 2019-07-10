Любишь Фифу или FM? Выиграй клавиатуру за 10 тысяч

Нужно всего лишь рассказать про то, как ты играешь.

Любишь Фифу, PES, Football Manager или любую другую игру? У тебя есть отличный шанс выиграть игровую клавиатуру HyperX Alloy FPS RGB, мышь Pulsefire Surge RGB и наушники HyperX Cloud Alpha. Для этого достаточно:

создать блог;

рассказать про любимую игру. Это может быть красивый хайлайт из матча, любимая тактика, короткий лайфхак или рассуждение, почему Фифа уже не та. Объем текста любой: ты можешь как выложить видео с короткой подводкой, так и выкатить подробный разбор любимой игры. Даже если идей совсем нет, а участвовать хочется – пиши в комментарии, подскажем и поможем;

опубликовать пост в блоге с тегом Битва блогеров (Игры), Битва блогеров (Dota 2) или Битва блогеров (CS:GO) в зависимости от темы.

Каждую неделю мы отбираем лучшие посты, а победителей выбирают наши читатели.

Первые победители уже получили свои призы – клавиатуру HyperX Alloy FPS RGB.

Даже если вы выиграли и получили клавиатуру, останавливаться не стоит – в конце конкурса мы разыграем целый игровой комплект, состоящий из мыши Pulsefire Surge RGB, наушников HyperX Cloud Alpha и клавиатуры HyperX Alloy FPS RGB.

Также клавиатуру получат:

1) Блогер, который как минимум два раза попадал в финал недели, но ни разу не выиграл (если их будет несколько – тому, кто попадал в финал недели чаще и был ближе к победе).

2) Блогер, чей пост собрал больше всего просмотров за все время конкурса.

Участвуйте, пишите и получайте призы! И – важно – читайте, плюсуйте и комментируйте посты других участников – любому автору это приятно.

P.S. Если у вас остались вопросы про условия конкурса или непонятно что-то по устройству сайта («Как поставить тег?») – спрашивайте в комментах или напишите на почту lozhkov@sports.ru!