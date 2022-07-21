Кто победит в «Горячей Битве»? Делай предикт и участвуй в розыгрыше скинов

Freak Squad или Хазяева?

Привет любителям горячего каэса! Спешим напомнить, что «Горячая штучка» и Sports.ru проводят крутую акцию «Горячая Битва», в которой ты должен поучаствовать.

В период с 27.07 по 26.08 купи прокачанный продукт «Горячей штучки», а именно крутые Чебупели, классную Чебупиццу, сочные Бульмени и многое другое в любом магазине страны и загрузи чек на специальный сайт. Отдав свой голос за любимый сквад, ты получишь шанс открыть кейс и получить гарантированный приз – скин в CS:GO.

Шоу-матч по CS:GO между Freak Squad и Хазяевами состоится 27 августа на Twitch-каналах стримеров. Помни, что именно ты можешь решить исход матча!

Еще не успел отдать свой голос за любимый сквад? Бегом регистрировать чеки! Стримеры ждут именно твоего голоса, чтобы узнать, кто затащил катку!

Подробности акции также можно узнать на сайте «Горячей Битвы».

Нужно успеть отдать свой голос до 26 августа, иначе его не засчитают. А среди тех, кто правильно угадает победителя, мы отдельно разыграем эти крутые скины:

AWP | Скоростной зверь;

AK-47 | Снежный вихрь;

M4A4 | Безлюдный космос;

USP-S | Чудовищная смесь;

Glock-18 | Королева пуль.

С победителями, которые будут определены с помощью рандомайзера, мы свяжемся по телефону после шоу-матча. Удачи!

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