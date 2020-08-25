NAVI унижали NiP в CS:GO весь год. Сегодня шведы сделают все, чтобы прервать серию поражений

Главный матч дня.

Матчап между NAVI и NiP продолжает быть самым односторонним на CS:GO-сцене. В последний раз шведская команда побеждала Natus Vincere в Bo3 еще в сентябре 2017-го – почти три года назад. С этого момента «ниндзя» постоянно проигрывают NAVI, причем чаще всего с разгромным счетом.

Последний год был ужасным для NiP – они не выиграли ни одной карты в матчах против «рожденных побеждать». Сегодня шведы постараются исправить это. В групповом этапе они уже победили BIG (все еще лучшую команду в рейтинге HLTV), а теперь готовы сенсационно оказаться в плей-офф. Конечно, NAVI сделают все возможное, чтобы продолжить серию побед и реабилитироваться за обидное поражение в матче с Complexity.

Состав NAVI: S1mple, Flamie, Electronic, Boombl4, Perfecto. (5-е место в рейтинге)

Состав NiP: Plopski, REZ, Nawwk, Twist, Hampus. (15-е место в рейтинге)

История последних встреч

Когда смотреть: 16:00 по московскому времени

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