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Спецпроект

Пройди тест про TI9 и получи шанс выиграть мерч из Secret Shop

Теги The International Dota 2

The International закончился, а раздача призов – нет! У нас очень простой конкурс:

1) Проходишь тест от Sports.ru и «Горячей Штучки» (если не открывается в приложении – жмите сюда);

2) Вступаешь в группу «Горячей штучки» в ВК (надо нажать кнопку «подписаться» прямо под тестом);

3) Пишешь внизу коммент со своим результатом.

Из тех, кто смог выполнить все три пункта, мы выберем 5 (пять!) победителей и подарим им фигурки из Secret Shop. Погнали!

 

 

 

 

Информацию об организаторе конкурса, о правилах его проведения, количестве призов, сроке, месте и порядке их получения можно узнать здесь.

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