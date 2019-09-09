Пройди тест про TI9 и получи шанс выиграть мерч из Secret Shop

The International закончился, а раздача призов – нет! У нас очень простой конкурс:

1) Проходишь тест от Sports.ru и «Горячей Штучки» (если не открывается в приложении – жмите сюда);

2) Вступаешь в группу «Горячей штучки» в ВК (надо нажать кнопку «подписаться» прямо под тестом);

3) Пишешь внизу коммент со своим результатом.

Из тех, кто смог выполнить все три пункта, мы выберем 5 (пять!) победителей и подарим им фигурки из Secret Shop. Погнали!

Информацию об организаторе конкурса, о правилах его проведения, количестве призов, сроке, месте и порядке их получения можно узнать здесь.