OGA Dota PIT Season 3 – трансляция, расписание и сетка

VP.P, Secret и OG на месте.

23 сентября стартует 3-й сезон OGA Dota PIT, где 8 команд из Европы и СНГ разыграют между собой $170.000. 6 команд-участников уже известны, а еще 2 определяться по итогам закрытых квалификаций, стартующих 20 сентября. Основная стадия турнира начинается сразу сразу с плей-офф и пройдет в формате double-elimination.

Расписание матчей OGA Dota PIT Season 3

Закрытые квалификации:

20 сентября

• 18:00 FlyToMoon 2:0 5men

• 21:00 Vikin.gg 2:0 Ninjas in Pyjamas

21 сентября

• 15:00 Vikin.gg 0:2 5men

• 18:00 FlyToMoon 2:1 Ninjas in Pyjamas

• 21:00 Ninjas in Pyjamas 1:2 5men

Основной турнир:

23 сентября

• 12:00 Nigma – NAVI (ex. FlyToMoon)

• 15:00 VP.Prodigy – Team Secret

• 18:00 Team Liquid – 5men

• 21:00 OG – Alliance

Трансляции и стримы матчей OGA Dota PIT Season 3

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Турнирная сетка

Закрытые квалификации

Основной турнир