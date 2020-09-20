OGA Dota PIT Season 3 – трансляция, расписание и сетка

VP.P, Secret и OG на месте.
23 сентября стартует 3-й сезон OGA Dota PIT, где 8 команд из Европы и СНГ разыграют между собой $170.000. 6 команд-участников уже известны, а еще 2 определяться по итогам закрытых квалификаций, стартующих 20 сентября. Основная стадия турнира начинается сразу сразу с плей-офф и пройдет в формате double-elimination.
Расписание матчей OGA Dota PIT Season 3
Закрытые квалификации:
20 сентября
• 21:00 Vikin.gg 2:0 Ninjas in Pyjamas
21 сентября
• 15:00 Vikin.gg 0:2 5men
• 18:00 FlyToMoon 2:1 Ninjas in Pyjamas
• 21:00 Ninjas in Pyjamas 1:2 5men
Основной турнир:
23 сентября
• 12:00 Nigma – NAVI (ex. FlyToMoon)
• 15:00 VP.Prodigy – Team Secret
• 18:00 Team Liquid – 5men
Трансляции и стримы матчей OGA Dota PIT Season 3
Русскоязычная трансляция
Англоязычная трансляция
Турнирная сетка
Закрытые квалификации
Основной турнир
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