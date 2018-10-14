Topson заработал 2,2 млн долларов за победу на TI8. Финляндия заберет 60%

Все из-за странной системы налогообложения.

Миллионы людей по всему миру мечтают стать киберспортсменом. Получать огромные деньги за любимое занятие – это ли не работа мечты? Однако, когда мы смотрим на призовые на том же International 8 (больше 25 миллионов долларов), мы забываем, что любой выигрыш облагается налогом, и в России они намного мягче, чем во многих других странах.

Чемпион TI8 в составе OG, Топиас «Topson» Таавитсайнен, должен был получить более двух миллионов долларов, но государство заберет большую часть его выигрыша.

Как так получилось?

Дело в том, что жители Финляндии люди должны заранее рассчитывать свой уровень доходов. В случае, если человек заработает больше денег, чем указал, то ему придется заплатить налог размером в 60%. Конечно, такое событие, как победа на чемпионате мира по доте, не поддается расчетам, поэтому Топсону придется раскошелиться.

Не все так плохо

После того, как Топиас отдаст 60% призовых, государство проведет перерасчет – часть денег Topson получит обратно. Проблема в том, что часть эта будет совсем незначительной. Так, на реддите один финн написал, что платит в казну 45% дохода. Он холост и не имеет детей.

Что важно, другие финны в этой же теме только рады такому суровому проценту:

«Почему так много людей негативно относятся к налогам? Я горжусь этим. Неужели вы не наслаждаетесь инфраструктурой, медстраховкой и бесплатным образованием для ваших детей?».

В футболе тема налогов давно занимает важное место в умах суперзвезд. Роналду, Модрич, Месси – помимо феноменального умения играть в футбол их объединяет нелюбовь к налогам.

Роналду уехал в Италию из-за налогов. Версия президента Ла Лиги

Похоже, тема налогов дошла и до киберспорта. Теперь каждый игрок будет высчитывать реальную сумму призовых, которые придут ему на счет.

5 неудачников выиграли 11 миллионов долларов