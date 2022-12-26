Наша новогодняя ностальгия: из-за чего «Ирония судьбы» должна умереть и почему Шрек – герой поколения?

Новый подкаст Кибера.

Привет! Мы запустили новый подкаст «Главное меню». Его ведущие – медиаменеджер Кибера Михаил Ложков и главный редактор Кирилл Новокщенов. Это подкаст об играх и кино, гик и поп-культуре, а также о том, что окружает каждого из нас: от лучших серий «Клиники» до внезапно взлетевших инди-игр.

В первом выпуске мы вспоминаем самые теплые и ламповые ассоциации с Новым годом!

Почему «Ирония судьбы» должна умереть? Какая часть Гарри Поттера худшая? Это и многое другое мы уже обсудили! Погнали

Таймкоды:

00:00 Старт

00:05 Дед Мороз подарил Мише похмелье

03:50 Кирилл рассказывает об ассоциациях с Новым годом

04:36 Наши любимые новогодние мультики

05:08 Шрек – герой поколения

05:44 Миша и бабушкин пиратский диск

08:52 Почему «Клаус» не получил «Оскар»?

12:18 Шарик или Матроскин – кто круче?

14:32 Наши новогодние традиции и причем тут «Ведьмак»?

16:19 На Новый год не нужно ничего новогоднего!

18:49 Миша идет вместе с толпой

19:30 Пиротехника не нужна!

24:53 Кирилл разрешает ставить елки

27:13 Новый год и детский алкоголизм

29:24 Лучшая новогодняя серия у «Клиники». Язык фактов

32:41 Минутка крипоты: рождественский эпизод «Черного зеркала»

35:14 «Ирония судьбы» должна умереть!

37:21 Лучший советские фильмы про Новый год от Кирилла

38:13 Первая мультивселенная была в СССР!

39:16 Жесткое признание от Миши. Старье не нужно

41:09 Упоминание Мэддисона от Миши и Кирилла

42:01 Выбираем худшую и лучшую часть Гарри Поттера

46:22 Миша считает Гарри Поттера плохим человеком

50:05 Новогодние пожелания зрителям

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