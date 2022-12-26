Наша новогодняя ностальгия: из-за чего «Ирония судьбы» должна умереть и почему Шрек – герой поколения?
Новый подкаст Кибера.
Привет! Мы запустили новый подкаст «Главное меню». Его ведущие – медиаменеджер Кибера Михаил Ложков и главный редактор Кирилл Новокщенов. Это подкаст об играх и кино, гик и поп-культуре, а также о том, что окружает каждого из нас: от лучших серий «Клиники» до внезапно взлетевших инди-игр.
В первом выпуске мы вспоминаем самые теплые и ламповые ассоциации с Новым годом!
Почему «Ирония судьбы» должна умереть? Какая часть Гарри Поттера худшая? Это и многое другое мы уже обсудили! Погнали
Таймкоды:
00:00 Старт
00:05 Дед Мороз подарил Мише похмелье
03:50 Кирилл рассказывает об ассоциациях с Новым годом
04:36 Наши любимые новогодние мультики
05:08 Шрек – герой поколения
05:44 Миша и бабушкин пиратский диск
08:52 Почему «Клаус» не получил «Оскар»?
12:18 Шарик или Матроскин – кто круче?
14:32 Наши новогодние традиции и причем тут «Ведьмак»?
16:19 На Новый год не нужно ничего новогоднего!
18:49 Миша идет вместе с толпой
19:30 Пиротехника не нужна!
24:53 Кирилл разрешает ставить елки
27:13 Новый год и детский алкоголизм
29:24 Лучшая новогодняя серия у «Клиники». Язык фактов
32:41 Минутка крипоты: рождественский эпизод «Черного зеркала»
35:14 «Ирония судьбы» должна умереть!
37:21 Лучший советские фильмы про Новый год от Кирилла
38:13 Первая мультивселенная была в СССР!
39:16 Жесткое признание от Миши. Старье не нужно
41:09 Упоминание Мэддисона от Миши и Кирилла
42:01 Выбираем худшую и лучшую часть Гарри Поттера
46:22 Миша считает Гарри Поттера плохим человеком
50:05 Новогодние пожелания зрителям
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