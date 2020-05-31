Наша онлайн-трансляция презентации PlayStation 5. Ждем и обсуждаем показ вместе

Комната ожидания открыта!

Привет! Уже сегодня нас ждет одно из главных событий этого года – Sony проведет презентацию PlayStation 5. В этот раз вам не надо искать, где смотреть конференцию: мы организуем собственный онлайн-просмотр с комментариями. Будем ждать васв нашем паблике ВК и канале на твиче.

Трансляцию для вас проведет тройка ведущих:

Кирилл Новокщенов, главный редактор;

Роман Петухов, выпускающий редактор;

Михаил Ложков, менеджер киберспортивных проектов.

А пока до презентации остается несколько часов, давайте обсудим, чего мы ждем от показа. Какие игры вы хотели бы увидеть? Какой анонс точно сделает презентацию успешной? Чем нас может удивить Sony? Делитесь своими мыслями в комментариях!

Старт трансляции: 22:45.

Трансляция на твиче