Второй месяц Лиги блогеров в самом разгаре! Время рассказать о призах

Участвуйте и побеждайте!

Прошла уже почти половина февраля. За это время мы видели как громкие скандалы, так и неожиданные провалы. Все они находили отклик не только в наших новостях и комментариях, но и в блогах пользователей. За эти 13 дней на главную сайта попало 13 постов от читателей. Пришло время напомнить правила Лиги блогеров и объявить призы второго месяца.

Правила конкурса

Промежуточные итоги конкурса мы подводим каждый месяц, а каждые три – квартальные. По итогам года мы определим лучшего блогера, который получит главный приз.

Критерии оценки

Рейтинг блогера оценивается в зависимости от количества просмотров постов, комментариев под ними, общего количества текстов за месяц, а также мнения редакции;

в ходе конкурса мы будем оглашать особые темы от редакции, а авторы постов на них получат дополнительные очки;

написать текст может любой, главное условие – его уникальность. Он должен быть опубликован на сайте не позднее 31 января (впоследствии – дня начала нового месяца), а также не опубликован на других сайтах. Исключение: личные паблики ВК, телеграм-каналы и Яндекс-дзен;

в конкурсе участвуют все блоги и все посты, которые подходят под условия Лиги.

Как начисляются очки?

Просмотры блога за месяц/1000+количество комментариев под постами/15+общее количество постов за месяц/2+мнение редакции (от 0 до 3).

Мы поощряем большое количество работ, но не будем учитывать в итогах посты без смысла, содержащие лишь картинки или видео. Помните: это конкурс блогов, а не новостей. Посты отличаются от новостей тем, что рассказывают историю, а не сообщают факт.

Примеры короткого поста с полноценной историей:

Посмотрите на бицепс Топсона! Год назад над ним смеялся Павел Воля

Ана пережил Блэкхол и убежал от троих. На 27 хп!

Мы никак не ограничиваем вас в размере поста и теме. При желании вы можете написать как огромное интервью, так и подробный рассказ о локальном событии.

«Я бы гордился таким сыном как Рамзес». Огромное интервью Романа Дворянкина о жизни и Доте

Лан по стратегии, партии в которой длятся 40 часов. Его провели в Москве на деньги с донатов

Что получат лучшие авторы февраля?

Книгу «Кровь, пот и пиксели. Обратная сторона индустрии видеоигр» или «Повелители DOOM. Как два парня создали культовый шутер и раскачали индустрию видеоигр» на выбор, а также сертификат на 3000 рублей в Steam; Одну из указанных выше книг на выбор, а также сертификат на 1500 рублей в Steam; Одну из указанных выше книг на выбор, а также сертификат на 750 рублей в Steam.

Как написать пост?

Проще простого. Для начала вам нужно создать блог, а после этого зайти в него и создать первую статью. Все подробно описано в нашем гайде.

Следить за информацией и новостями Лиги блогеров можно по ее тегу.

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Если у вас еще остались вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А если написать хочется, но тему придумать не получается – пишите мне на почту lozhkov@sports.ru. Мы обязательно вместе придумаем идею и концепт текста.

Удачи и приятного творчества!