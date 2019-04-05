Инвентарь Александра Головина в Steam стоит около 2 миллионов рублей. У него Dragon Lore и 15 ножей

Шикарный запас футболиста.

В недавнем интервью КраСаве Александр Головин рассказал, что играет в Counter-Strike и Dota 2. А еще покупает скины. Правда, не очень дорогие.

На самом деле, инвентарь Головине в Steam открыт и стоит около двух миллионов рублей.

Например, в его инвентаре есть Dragonclaw Hook, Golden Sullen Hollow и Pauldrons of Eternal Harvest общей стоимостью 107 тысяч рублей, а также неверотятно редкие булава на Войда и темный сет на Инвокера. Всего у Александра более двух тысяч вещей, которые можно обменивать (то есть – не полученных в результате дропа).

Инвентарь CS еще дороже – у Головина 15 ножей и 7 AWP, одна из которых – Dragon Lore, примерной стоимостью в 125 тысяч рублей. Многие его вещи имеют собственные названия – Golova17 или Kaltan17.

Неплохая коллекция, верно?