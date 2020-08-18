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ESL One Cologne 2020 по CS:GO: все важное за минуту

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Главный турнир года после мейджора.

C 18 по 30 августа пройдет ESL One Cologne 2020 - знаменитый турнир по CS:GO, который в этом году проведут в онлайне из-за пандемии коронавируса. Этот ежегодный чемпионат считается самым главным в дисциплине после мейджоров, и на нем всегда играют лучшие команды мира.

Кто участвует

Европейский дивизион

Североамериканский дивизион

Мы собрали рейтинг команд на ESL One Cologne 2020 – четыре категории от фаворитов до аутсайдеров

Формат

В Европе на турнире сыграют 16 команд, а в Америке – 8. Несмотря на различия в количестве участников, правила в двух дивизионах почти не отличаются.

  • Групповой этап пройдет по системе GSL – команда, потерпевшая два поражения, выбывает с чемпионата;
  • Все матчи групповой стадии будут проведены по системе Bo3;
  • В Европе с каждой группы выходят по 4 команды, а в Америке – по 2;
  • Плей-офф в обоих дивизионах пройдет в формате Single Elimination Bo3. Гранд-финал – Bo5.

Европейский дивизион

Группа А

Группа В

Североамериканский дивизион

Группа А 

Группа В

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Зачем смотреть

1. Так хороши ли NAVI в онлайне? Natus Vincere очень слабо стартовали на турнирах после начала пандемии, но по ходу сезона выровняли результаты и даже выиграли второй RMR-турнир. На всех международных чемпионатах NAVI занимали 4-е место, и на ESL One Cologne станет окончательно ясно, готова ли команда сражаться с сильнейшими соперниками в таких необычных условиях.

2. Еще одно испытание для BIG – лучшей команды мира. Всего за несколько месяцев немецкая команда превратилась из постоянного аутсайдера в лучшую команду мира. BIG выиграла два крупных турнира, однако многие до сих пор считают, что составу просто повезло. На ESL One Cologne команда вновь сыграет в непростой группе и встретится с топовыми соперниками уже на групповом этапе. Если немцы хорошо выступят и здесь, то ни у кого точно не останется сомнений, что их состав сейчас лидирует на всей CS:GO-сцене.

Первые наклейки команд в CS:GO стоят больше миллиона рублей. Откуда появилась такая цена?

3. Сможет ли Astralis вернуться в топ? Датчане начнут ESL One Cologne на 17-м месте в рейтинге – это кажется безумием, когда вспоминаешь недавнее доминирование команды. Состав упал из топа из-за ухода двух игроков (Глейва и Зиппекса) в инактив, а новички пока что не могут их заменить. Snappi и JUGi провалились в Astralis, но теперь им на замену пришли Bubzkji и Es3tag, которые выглядят гораздо более перспективно. Турнир покажет, насколько рабочая может быть система с ротацией игроков и стоит ли Astralis продолжать эксперименты с заменами.


4. Станет ли Kjaerbye спасением для Faze Clan? В организации посчитали неудачным эксперимент с Бимасом, поэтому Faze Clan вернулась к уже наигранной стратегии – подписывать звездных игроков. На этот раз пятым игроком команды стал Kjaerbye, когда-то становившийся MVP мейджора в составе Astralis. В скилле датчанина никто не сомневается, однако у многих есть вопросы, как он впишется в систему Faze Clan и сможет ли состав наконец-то закрепиться в топе. 

Что на кону?

Призовой фонд ESL One Cologne в Европе – 325 тысяч долларов, а в Северной Америке – 135 тысяч долларов

Кто комментирует?

Освещать турнир будет студия Maincast. Студия еще не объявила состав комментаторов, которые будут работать на чемпионате.

Где смотреть?

На стримах Maincast.

Стрим 1

Стрим 2

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