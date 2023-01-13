Выбираем лучший фильм года! 5 номинантов премии Кибер Best

Подводим киноитоги.

Мы продолжаем публиковать номинантов на премию Кибер Best. Следующая категория – «Фильм года». Механика простая: мы предлагаем кандидатов, а вы помогаете определить лучших. Всего – 12 номинаций.

В 2022-м большие кассы собирали кинокомиксы, выходили хорроры и триллеры с социальным подтекстом и крутые блокбастеры. Но что вам запомнилось больше всего? Погнали голосовать!

Все везде и сразу

Абсурдная и трогательная комедия о путешествиях домохозяйки по мультивселенной. В фильме много экшена, а в отдельно взятой сцене оригинальности больше, чем во многих картинах целиком. При этом режиссеры не боятся ни откровенно физиологического, ни черного юмора.

Фильм быстро разгоняется и превращается в форменное безумие. Но за абсурдной оболочкой прячется проникновенная история простой женщины, которая учится принимать жизнь такой, какая она есть.

Аватар: Путь воды

Продолжение самой кассовой ленты в истории, которое ждали 13 лет. В сиквеле простой сюжет: после 15-16 мирных лет на Пандору снова вернулись люди – все такие же злобные, но теперь еще и более подготовленные. Теперь главный герой с семьей бежит от войны.

Фильм получился очень эмоциональным и искренним, а красивая картинка здесь лишь обрамление для мощного антивоенного кино. Как Кэмерон напугал и удивил зрителей – рассказал Стас Погорский.

Топ Ган: Мэверик

Фильм, в котором Том Круз победил смерть и прогресс, а еще доказывает, что он лучший. Редкий пример классического блокбастера, в котором нет ничего лишнего: без абсурдных CGI-сцен, сложного постмодерна или мостиков для возможных продолжений. Зато цепляет поток прекрасно поставленных сцен на самолетах и трогательный сюжет.

Бэтмен

Супергеройский блокбастер про нуарного гота с Робертом Паттинсоном в главной роли. Режиссер Мэтт Ривз не мусолит предысторию Темного рыцаря и не заставляет рассматривать арсенал его миллиардерских игрушек. Все это мы уже знаем наизусть.

Вместо привычной истории о Бэтмене – мрачный детективный сюжет, не похожий на стандартную супергероику; и подчеркнуто уязвимый и человечный герой, которого не хочется сравнивать с другими версиями.

Меню

Гастрономический триллер про шеф-повара – социопата и потерю вкуса к жизни. Герои Ани Тейлор-Джой и Николаса Холта плывут на остров, чтобы попасть на ужин к гениальному повару. Но эта трапеза напугает и гостей, и зрителя.

Фильм превращается из сатиры в триллер, а затем в хоррор, в котором еда – лишь абстракция. Чего добивается шеф? Как так вышло, что посетители ресторана становятся жертвами? Сценарий держит в напряжении, а над ответами размышляешь даже после концовки.

А как определим победителя?

В этом блоге мы публикуем шорт-листы номинантов – голосуйте за лучшего в опросе под постом и делитесь своим фаворитом в комментариях . Нам важно понимать, как вы выбирали победителя!

Промежуточные результаты в опросах не отображаются: мы хотим сохранить интригу до конца голосования.

Редакция Кибера тоже участвует в голосовании. В итоговом подсчете мнение пользователей составит 35% от общей оценки, коллегиальное мнение нашей редакции – еще 65%.

Итоги подведем 28 января на финальном стриме.

Другие номинации:

Открытие года Анонс года Лучший мем Пост года Интервью года Спикер года Лучшая игра