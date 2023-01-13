Кибер Best
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Выбираем лучший фильм года! 5 номинантов премии Кибер Best

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Бэтмен
Все везде и сразу
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Топ Ган: Мэверик
Кино Кино

Подводим киноитоги.

Мы продолжаем публиковать номинантов на премию Кибер Best. Следующая категория – «Фильм года». Механика простая: мы предлагаем кандидатов, а вы помогаете определить лучших. Всего – 12 номинаций.

В 2022-м большие кассы собирали кинокомиксы, выходили хорроры и триллеры с социальным подтекстом и крутые блокбастеры. Но что вам запомнилось больше всего? Погнали голосовать!

Все везде и сразу

Абсурдная и трогательная комедия о путешествиях домохозяйки по мультивселенной. В фильме много экшена, а в отдельно взятой сцене оригинальности больше, чем во многих картинах целиком. При этом режиссеры не боятся ни откровенно физиологического, ни черного юмора.

Фильм быстро разгоняется и превращается в форменное безумие. Но за абсурдной оболочкой прячется проникновенная история простой женщины, которая учится принимать жизнь такой, какая она есть.

Аватар: Путь воды

Продолжение самой кассовой ленты в истории, которое ждали 13 лет. В сиквеле простой сюжет: после 15-16 мирных лет на Пандору снова вернулись люди – все такие же злобные, но теперь еще и более подготовленные. Теперь главный герой с семьей бежит от войны.

Фильм получился очень эмоциональным и искренним, а красивая картинка здесь лишь обрамление для мощного антивоенного кино. Как Кэмерон напугал и удивил зрителей – рассказал Стас Погорский.

Топ Ган: Мэверик

Фильм, в котором Том Круз победил смерть и прогресс, а еще доказывает, что он лучший. Редкий пример классического блокбастера, в котором нет ничего лишнего: без абсурдных CGI-сцен, сложного постмодерна или мостиков для возможных продолжений. Зато цепляет поток прекрасно поставленных сцен на самолетах и трогательный сюжет.

Бэтмен

Супергеройский блокбастер про нуарного гота с Робертом Паттинсоном в главной роли. Режиссер Мэтт Ривз не мусолит предысторию Темного рыцаря и не заставляет рассматривать арсенал его миллиардерских игрушек. Все это мы уже знаем наизусть.

Вместо привычной истории о Бэтмене – мрачный детективный сюжет, не похожий на стандартную супергероику; и подчеркнуто уязвимый и человечный герой, которого не хочется сравнивать с другими версиями.

Меню

Гастрономический триллер про шеф-повара – социопата и потерю вкуса к жизни. Герои Ани Тейлор-Джой и Николаса Холта плывут на остров, чтобы попасть на ужин к гениальному повару. Но эта трапеза напугает и гостей, и зрителя.

Фильм превращается из сатиры в триллер, а затем в хоррор, в котором еда – лишь абстракция. Чего добивается шеф? Как так вышло, что посетители ресторана становятся жертвами? Сценарий держит в напряжении, а над ответами размышляешь даже после концовки.

А как определим победителя?

В этом блоге мы публикуем шорт-листы номинантов – голосуйте за лучшего в опросе под постом и делитесь своим фаворитом в комментариях. Нам важно понимать, как вы выбирали победителя!

Промежуточные результаты в опросах не отображаются: мы хотим сохранить интригу до конца голосования. 

Редакция Кибера тоже участвует в голосовании. В итоговом подсчете мнение пользователей составит 35% от общей оценки, коллегиальное мнение нашей редакции – еще 65%.

Итоги подведем 28 января на финальном стриме. 

Другие номинации:

Открытие года Анонс года  Лучший мем Пост года Интервью года Спикер года Лучшая игра

Лучший фильм – 2022?
118 голосов
Все везде и сразу
Все везде и сразу
Аватар: Путь воды
Аватар 2
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
Бэтмен
Бэтмен
Меню
Меню

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bigdickLanM
Из общемирового проката - "Банши Инишерина"
Из российского - "Сядь за руль моей машины"
Плюс еще "Белый шум" и "Вавилон" не отсмотрены
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0
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bigdickLanM
А что за прикол у вас с "Меню"? Абсолютно средний фильм, очень сырая работа, которая разваливается и не может понять, чем она является. Да, с первых 20 минут проорал (и то, только потому что гастрономические ужины и гастрокритика - часть моей работы), но дальше совсем слабенько. Автор так и не понял, что он снимает.
+1
0
+1
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Иван Волощук
Ответ Sprit
Неужели год был настолько хреновым, что в опросе 5 посредственных фильмов
Да, и, например, один из лучших фильмов десятилетия ВВиС в списке...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арсений Лесов
Ответ Sprit
Неужели год был настолько хреновым, что в опросе 5 посредственных фильмов
Любишь только русское?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sprit
Неужели год был настолько хреновым, что в опросе 5 посредственных фильмов
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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