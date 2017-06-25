Игрок SK Telecom T1 Ли «Faker» Сан Хек, которого считают лучшим игроком в League of Legends в мире, сравнил спорт и киберспорт.



«Я думаю, что спорт — это в каком-то понимании и то, чем люди занимаются для развлечения. Если подумать о том, что такое спорт, его можно свести к занятиям, которые приносят веселье людям, а киберспорт — это просто новая версия спорта. Традиционные виды спорта используют множество физических показателей, но новые виды спорта сосредоточены на мозговой активности.

Конечно, подобный спорт существовал и в прошлом. Например, шахматы или го. Но они не были признаны официально до недавнего времени. Я думаю, это потому, что ими было сложно наслаждаться группой людей. С развитием технологий теперь многие люди могут получать удовольствие от игры в шахматы или го большой группой людей. Аналогично, более новые игры, такие как League of Legends, использовали технологию, чтобы привлечь зрителей, которых займет игра. Именно так спорт стал спортом.

Люди считают, что другие виды спорта требуют, чтобы игроки были физически активны, и что это создает здоровый образ жизни, в то время как киберспорт не делает этого. Такое восприятие является негативным предубеждением. Независимо от вида спорта, если заниматься им слишком много — это не скажется на вас хорошо. Игры просты в восприятии, и ими можно наслаждаться везде, где большая часть людей делает это. Вот почему вокруг видеоигр складывается негативное мнение. Представьте, что произойдет, если человек не будет играть ни во что, кроме футбола, на протяжении десяти часов», – заявил игрок.