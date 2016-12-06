Шахматист Карякин: «Я вижу, что шахматы превратили в киберспорт, а не в битву умов. Мне горько из-за этого»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин негативно высказался о проведении шахматных турниров в онлайн-формате.



«К сожалению, те шахматы, которые мы видели в 2020 году – у них был огромный элемент киберспорта, когда мы играли в онлайне.

Почему к сожалению? У меня мышка вроде бы геймерская, но она отстает от других, более продвинутых в этом плане [мышек]. Я вот не могу так играть. Я вижу, что шахматы превратили в киберспорт, а не в битву умов. Мне горько из-за этого», – расстроился Карякин.

Многие шахматные турниры в 2020-м году были проведены в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В итоге действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен заработал более 510 тысяч долларов в прошедшем году. По призовым он занял первое место среди всех киберспортсменов.

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