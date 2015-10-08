За «Сочи» в FIFA будет играть девушка

Футбольный клуб «Сочи» представил состав Sochi Esports по FIFA.

В состав команды вошли Максим «ZaykaPoehali» Борисов из Санкт-Петербурга, 16-летний Егор «KillMix13» Хвостов из Москвы, 16-летний Анвер «ANV» Озоль из Москвы и Маргарита «R1tinha» Ковальчук.

Как отмечает «Сочи», Ritinha стала первой девушкой в России, которая представляет футбольный клуб в киберфутболе.

«Очень надеемся, что нашему примеру последуют и другие организации в киберфутболе, и в ближайшем будущем мы услышим о подписании еще большего количества девушек», – говорится в анонсе.

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