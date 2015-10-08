Режим Ultimate Team принес разработчикам FIFA 1,49 млрд долларов в 2020 финансовом году

Финансовый аналитик Даниель Ахмад подсчитал выручку Electronic Arts от режима Ultimate Team в FIFA.

По его информации, за 2015 финансовый год EA Sports получила 587 млн долларов, за 2017 год – 775 млн. Выручка компании от режима FUT за 2018-й финансовый год составила 1,18 млрд долларов, а 2020-й принес EA рекордную сумму – 1,49 млрд.

Ultimate Team – самый популярный режим FIFA, в который, по словам разработчиков, ежедневно играют миллионы человек. Чтобы улучшить свой состав, необходимо купить платные наборы с карточками футболистов.

Заработок Electronic Arts от Ultimate Team в FIFA

Финансовый год 2020 – 1,49 млрд долларов

Финансовый год 2019 – 1,37 млрд долларов

Финансовый год 2018 – 1,18 млрд долларов

Финансовый год 2017 – 775 млн долларов

Финансовый год 2016 – 660 млн долларов

Финансовый год 2015 – 587 млн долларов

Valorant на релизе: новый режим, скины и наказания за токсичность

Гайд по самым эффективным финтам в FIFA 20. Есть даже «Радуга Неймара»

Прошел кучу игр и постоянно катаешь в Доту? Заходи и выиграй приз!