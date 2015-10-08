Форвард «Вулверхэмптона» Жота выиграл турнир АПЛ по FIFA 20

Теги Ливерпуль Вулверхэмптон Рауль Хименес Диогу Жота Трент Александер-Арнолд FIFA 20 Игры

Форвард «Вулверхэмптона» Диогу Жота выиграл турнир ePremier League Invitational по FIFA 20.

В финале турнира Жота обыграл Трента Александер-Арнолда со счетом 2:1. К окончанию основного времени счет в матче был 1:1, после этого игра шла до «золотого гола». Жота забил победный гол Раулем Хименесом на 157-й минуте.

«Лучший способ завершить турнир», – высказался после победы Жота.

EPL Invitational – турнир по FIFA 20, который проводился при поддержке АПЛ. Все доходы, полученные от турнира, пойдут в фонд помощи врачам #PlayersTogether, организованный британскими футболистами.

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