Sony показала контроллер для PlayStation 5 под названием DualSense

Sony представила контроллер для PlayStation 5.

Геймпад DualSense имеет динамические сопротивление курков, а также детальную виброотдачу.

Вместо кнопки «Поделиться» на контроллере будет новая кнопка «Создать». Sony детально представит функции новой кнопки позже.

Также в DualSense есть встроенные микрофоны, что позволит использовать голосовую связь в играх без дополнительной гарнитуры.

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