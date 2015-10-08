Sony показала контроллер для PlayStation 5 под названием DualSense

Sony представила контроллер для PlayStation 5.
Геймпад DualSense имеет динамические сопротивление курков, а также детальную виброотдачу.
Вместо кнопки «Поделиться» на контроллере будет новая кнопка «Создать». Sony детально представит функции новой кнопки позже.
Также в DualSense есть встроенные микрофоны, что позволит использовать голосовую связь в играх без дополнительной гарнитуры.
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