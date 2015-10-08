РПЛ запустила серию турниров по PES 2020

Российская Премьер-Лига запустила серию онлайн-турниров по Pro Evolution Soccer 2020.

Первый онлайн-турнир среди клубов РПЛ пройдет 4-5 апреля. Команды будут представлять игроки Киберлиги РПЛ 2019 и 2020 годов.

На первом этапе участники будут разбиты на 4 группы по 4 команды по принципу слепого жребия. Каждый игрок проведет по одному матчу с каждым соперником.

Во второй день пройдут серии плей-офф до двух побед, начиная с четвертьфинала.

Все матчи пройдут в онлайне из-за пандемии коронавируса. Игры будут транслироваться на официальных ресурсах РПЛ.

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