РПЛ запустила серию турниров по PES 2020

Российская Премьер-Лига запустила серию онлайн-турниров по Pro Evolution Soccer 2020.
Первый онлайн-турнир среди клубов РПЛ пройдет 4-5 апреля. Команды будут представлять игроки Киберлиги РПЛ 2019 и 2020 годов.
На первом этапе участники будут разбиты на 4 группы по 4 команды по принципу слепого жребия. Каждый игрок проведет по одному матчу с каждым соперником.
Во второй день пройдут серии плей-офф до двух побед, начиная с четвертьфинала.
Все матчи пройдут в онлайне из-за пандемии коронавируса. Игры будут транслироваться на официальных ресурсах РПЛ.
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