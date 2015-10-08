Бундеслига проведет турнир по FIFA 20

Бундеслига объявила о проведении онлайн-чемпионата по FIFA 20.

Соревнование будет называться Bundesliga Home Challenge. В нем поучаствуют 26 футбольных клубов из первой и второй Бундеслиги. Каждый клуб будет представлять два человека: один – профессиональный футболист, второй игрок может быть либо футболистом, либо работником клуба.

Чемпионат пройдет с 28 по 29 марта.

Ранее французский теннисист Николя Маю организовал еще один благотворительный турнир по FIFA 20.

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