Бэйл, Джеймс и Шоу проведут благотворительный стрим по FIFA 20

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Анонсирован благотворительный стрим по FIFA 20 под названием Combat Corona.

Участие в сборе средств на борьбу с коронавирусом подтвердили Гарет Бэйл («Реал Мадрид»), Люк Шоу и Дэниэл Джеймс («Манчестер Юнайтед»), Джордан Пикфорд и Доминик Кэлверт-Льюин («Эвертон»), Мэйсон Маунт, Билли Гилмор, и Рубен Лофтус-Чик («Челси») и Киран Тирни («Арсенал»).

Дату и место проведения трансляции организаторы огласят позже.

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