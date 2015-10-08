Калугин, Мостовой и Мелкадзе сыграют в Лиге Париматч по FIFA 20

Parimatch анонсировал новый турнир по FIFA 20.

В первом сезоне Лиги Париматч разыграют 2 миллиона рублей. Участие в чемпионате уже подтвердили футболисты Георгий Мелкадзе из «Тамбова», Андрей Мостовой и Никита Калугин из «Сочи», а также Антон Зиньковский из «Крыльев Советов».

В лигу можно будет попасть через открытый отбор, который пройдет в онлайне.

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