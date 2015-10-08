«Финикс» обыграл «Миннесоту» в NBA 2K20

Баскетбольные клубы «Финикс» и «Миннесота» сыграли матч в NBA 2K20.
Победу одержал «Финикс» со счетом 93:63.
Победившей командой руководил Тай Джером – 22-летний игрок клуба, за «Миннесоту» играл атакующий защитник Джош Окоги.
Следующий матч «Финикс» сыграет против «Клипперс» в пятницу, 20 марта. Трансляция будет вестись на канале клуба на Twitch.
Запись матча
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