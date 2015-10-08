«Финикс» сыграет отмененные из-за коронавируса матчи НБА в спортивном симуляторе

Теги Финикс НБА NBA 2K Twitch NBA 2K Симуляторы Спортивные коронавирус Игры

Баскетбольная команда «Финикс» объявила, что доиграет сезон НБА в онлайне.

Клуб проведет оставшиеся матчи в спортивном симуляторе NBA 2K. Игры будут транслироваться на Twitch.

Ранее регулярный сезон НБА приостановили из-за обнаружения коронавируса у одного из игроков.

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