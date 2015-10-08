«Сочи» выиграл Киберлигу по eFootball PES 2020

Гранд-финал Киберлиги по eFootball PES 2020 прошел на «Открытие Арене» 22 февраля.

В финале «Сочи» обыграл «Спартак» со счетом 2:0. Первый матч финала закончился со счетом 4:1, второй – 1:0.

За «Сочи» выступили Сергей Ванюшин и Антон Шанин. Они закончили групповой этап без поражений, выиграв 5 из 6 матчей.

«Сочи» заработал 500 тысяч рублей, «Спартак» получил 300 тысяч. «Краснодар» и «Зенит», разделившие третье место, выиграли по 100 тысяч.

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