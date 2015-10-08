Нойер, Магуайр, Тевес и футболист из четвертой лиги Англии попали в команду недели FIFA 20

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EA Sports опубликовала команду недели в FIFA 20.

В команду недели вошли Мануэль Нойер («Бавария»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Николя Пепе («Арсенал») и Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»). В запас попали Сусо («Севилья») и Карлос Тевес («Бока Хуниорс»), а в резерв – Чарльз Вернэмм из «Гримсби Таун», получивший рейтинг в 67.

Основной состав

Мануэль Нойер («Бавария») – 90
Камиль Глик («Монако») – 85
Лукас Клостерманн («РБ Лейпциг») – 82
Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед») – 86
Жерар Морено («Вильярреал») – 87
Сергей Милинкович-Савич («Лацио») – 86
Николя Пепе («Арсенал») – 86
Томас Парти («Атлетико») – 86
Сон Хын Мин («Тоттенхэм») – 90
Стивен Бергейс («Фейеноорд») – 85
Пауло Дибала («Ювентус») – 90

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