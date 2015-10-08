Нойер, Магуайр, Тевес и футболист из четвертой лиги Англии попали в команду недели FIFA 20

EA Sports опубликовала команду недели в FIFA 20.

В команду недели вошли Мануэль Нойер («Бавария»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Николя Пепе («Арсенал») и Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»). В запас попали Сусо («Севилья») и Карлос Тевес («Бока Хуниорс»), а в резерв – Чарльз Вернэмм из «Гримсби Таун», получивший рейтинг в 67.

Основной состав

Мануэль Нойер («Бавария») – 90

Камиль Глик («Монако») – 85

Лукас Клостерманн («РБ Лейпциг») – 82

Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед») – 86

Жерар Морено («Вильярреал») – 87

Сергей Милинкович-Савич («Лацио») – 86

Николя Пепе («Арсенал») – 86

Томас Парти («Атлетико») – 86

Сон Хын Мин («Тоттенхэм») – 90

Стивен Бергейс («Фейеноорд») – 85

Пауло Дибала («Ювентус») – 90

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