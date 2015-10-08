Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о любви к играм.

О Counter-Strike

«Часто играем в Counter-Strike вечерами, часов в восемь. Много кто играет — Головин тот же. В ролике, который я выложил, мы с ним играем. И еще Кокорин с Дзагоевым.

Мы просто заходим в скайп, там общаемся. Заходим впятером, создаем лобби, условный капитан приглашает всех, и мы запускаем игру против других пяти человек. Когда я пришел в «Крылья», там играл мой друг Чочиев. Он уже был знаком с Кокориным, они вместе выступали. Ткачев с Тулы тоже. Он меня пригласил. Я и до этого играл в Counter-Strike, но немного. Потом купил себе специальный игровой ноутбук и начал рубиться»

О других играх

«Раньше играли в PUBG, но в последнее время он не пользуется популярностью, что-то он испортился.

В FIFA раньше играл. Не видел футболиста, который мог бы меня обыграть в FIFA. Я не играл уже давно. В FIFA 20 уже много не играл, но в старых версиях никому шанса не давал. Раньше играл за «Реал», когда там был Криштиану. За «Барсу». Сейчас на сборах за «Ливерпуль» поигрываю».

О том, играет ли сейчас

«Я даже ноутбук не включал на этом сборе. Так тяжело! [Все мысли о «Спартаке»?] Ну да. Много тренируюсь».

Соболев перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» в конце января. Его трансфер оценивается в 5 млн долларов.

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