Александр Головин: «Fortnite – это просто катастрофа»

Футболист «Монако» Александр Головин не в восторге от Apex Legends и Fortnite.

«Сам в Apex Legends не играл, но посмотрел несколько видео, по-моему, это какой-то трэш.

О Fortnite я вообще ничего не говорю, это просто катастрофа, столько всего в игре происходит. Наверное, для меня это худшая игра в жанре Battle Royale, ужас», – сказал Головин на стриме Святослава «Drainys» Комиссарова.

Головин и Drainys часто играют вместе в PUBG и CS:GO.

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