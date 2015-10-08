Команда Гарета Бэйла заняла 2-е место на турнире по FIFA 20 и заработала 20 тысяч долларов

Ellevens заняли второе место на FIFA eWorld Cup 2020, уступив в финале Complexity Gaming со счетом 3:6 (0:2, 2:1, 1:2). Команда Гарета Бэйла получила 20 тысяч долларов.

Каждая встреча в плей-офф турнира состояла из трех этапов: игра в формате 1х1 на PS4, затем 2х2 (консоль выбиралась непосредственно участниками матча) и в конце – игра на Xbox One. До финала Ellevens обыграла Fnatic (6:3), NASR eSports (4:1) и Hashtag United (4:1).

FIFA eWorld Cup 2020 прошел с 7 по 9 февраля. 24 команды разыграли между собой 100 тысяч долларов.

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