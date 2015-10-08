Гарет Бэйл основал киберспортивную организацию

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл стал сооснователем киберспортивной организации Ellevens Esports.

Первоначально у организации будет только состав по FIFA 20, а игроки примут участие в FIFA eClub World Cup, который пройдет в феврале 2020 года. Ellevens принимают заявки от игроков по всему миру на своем сайте. В планах у организации – составы по Fortnite, Rocket League и CS:GO.

«Я планирую собрать команду игроков мирового класса в разных играх. Открытие новых талантов – захватывающая часть процесса, и мне очень понравилось быть вовлеченным в поиск игроков!» – прокомментировал Гарет Бэйл.