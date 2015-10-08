Warcraft 3: Reforged стал худшей игрой по оценке пользователей на Metacritic

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Средняя оценка Warcraft 3: Reforged на Metacritic продолжает падать. За сутки она снизилась с 0,9 балла до 0,7. Учитываются оценки 8997 игроков.

Ремастер Warcraft 3: Reforged стал худшей игрой по оценке пользователей за всю историю Metacritic.

Игроки и киберспортсмены раскритиковали Warcraft 3: Reforged за изменения графики и геймплея.

Warcraft 3: Reforged вышел в ночь с 28 на 29 января.

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