Warcraft 3: Reforged стал худшей игрой по оценке пользователей на Metacritic

Средняя оценка Warcraft 3: Reforged на Metacritic продолжает падать. За сутки она снизилась с 0,9 балла до 0,7. Учитываются оценки 8997 игроков.

Ремастер Warcraft 3: Reforged стал худшей игрой по оценке пользователей за всю историю Metacritic.

Игроки и киберспортсмены раскритиковали Warcraft 3: Reforged за изменения графики и геймплея.

Warcraft 3: Reforged вышел в ночь с 28 на 29 января.

«Blizzard приучила ничего не ждать, зато любимая игра снова актуальна». Наш блогер провел сутки в Warcraft 3 Reforged

3 правильных ремастера культовых стратегий: пример для Warcraft 3: Reforged