Доннарумма и Хендерсон вошли в команду недели FIFA 20

EA Sports представила команду 20-й недели FIFA 20.
Основной состав
Джанлуиджи Доннарумма («Милан») – 87
Рикарду Перейра («Лестер») – 86
Франческо Ачерби («Лацио») – 85
Начо Фернандес («Реал Мадрид») – 84
Джордан Хендерсон («Ливерпуль») – 85
Леон Горетцка («Бавария») – 86
Флоран Молле («Монпелье») – 84
Рафаэл Геррейру («Боруссия Дортмунд») – 84
Алассан Плеа («Боруссия Менхенгладбах») – 86
Йосип Иличич («Аталанта») – 88
Лоренцо Инсинье («Наполи») – 88
Запасной состав
Бартломей Дронговски («Фиорентина») – 79
Флориан Лежен («Ньюкасл») – 82
Кристиан Порту («Реал Сосьедад») – 83
Натан Редмонд («Саутгемптон») – 81
Адриен Томассон («Страсбур») – 81
Люк де Йонг («Севилья») – 84
Коджо Лаба («Аль-Айн») – 82
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