GfK Entertainment представила статистический отчет по продажам игр в Европе за 2019 год.

Самой продаваемой игрой стала FIFA 20. На втором месте – Call of Duty: Modern Warfare. В тройку также вошла Mario Kart 8: Deluxe.

В отчет вошел отдельный чарт для Германии. Самая продаваемая игра на PC за год в этой стране – Anno 1800.

Топ-3 игр по продажам в Европе за 2019 год

1. FIFA 20

2. Call of Duty: Modern Warfare

3. Mario Kart 8: Deluxe

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