FIFA 20 – самая продаваемая игра 2019 года в Европе

Теги Mario Kart Anno 1800 Call of Duty: Modern Warfare (2019) FIFA 20 Спортивные Чарт продаж Игры

GfK Entertainment представила статистический отчет по продажам игр в Европе за 2019 год.

Самой продаваемой игрой стала FIFA 20. На втором месте – Call of Duty: Modern Warfare. В тройку также вошла Mario Kart 8: Deluxe.

В отчет вошел отдельный чарт для Германии. Самая продаваемая игра на PC за год в этой стране – Anno 1800.

Топ-3 игр по продажам в Европе за 2019 год

1. FIFA 20
2. Call of Duty: Modern Warfare
3. Mario Kart 8: Deluxe

Создатель сима-бомжихи запустила музыкальное реалити-шоу в The Sims. Твиттер выбирает любимчиков

Косплеер выиграла выборы в Тайване. Она любит мемы и котиков

Купить FIFA 20 для PlayStation 4 и Xbox One можно по этой ссылке.

Опрос

Ждете Warcraft 3: Reforged?

1096 голосов
  • Очень, люблю Warcraft!
    47%
  • Да, но не играл в оригинал
    8%
  • Нет
    45%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья