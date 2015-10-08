GfK Entertainment представила статистический отчет по продажам игр в Европе за 2019 год.
Самой продаваемой игрой стала FIFA 20. На втором месте – Call of Duty: Modern Warfare. В тройку также вошла Mario Kart 8: Deluxe.
В отчет вошел отдельный чарт для Германии. Самая продаваемая игра на PC за год в этой стране – Anno 1800.
Топ-3 игр по продажам в Европе за 2019 год
1. FIFA 20
2. Call of Duty: Modern Warfare
3. Mario Kart 8: Deluxe
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