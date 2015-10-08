Игрок «Вашингтона» Евгений Кузнецов и участник EA NHL Gaming World Championship Джон Уэйн играют в NHL 20 на стриме.

Трансляция проходит на официальном канале «Вашингтона». Кузнецов рассказывает о жизни и команде.

– Люблю ли я охоту? А это легально рассказывать об этом в прямом эфире в США? Так-то я охотился на медведя пару раз, но никого не подстрелил. Прикольно сидеть 7-8 часов в засаде и ждать зверя.

– Кока-кола или Пепси? Кока-кола. А разве между ними есть разница?

– Главный шутник в «Вашингтоне», наверное, Овечкин. А еще смешнее, когда кто-то подкалывает его, и он сразу же отвечает ему своей шуткой. С молодыми ребятами так не получается. Это поколение какое-то слишком чувствительное. Скажешь ему что-нибудь не то, он обидится и два-три дня не будет с тобой говорить. Новое поколение...

Кузнецов проиграл первый матч со счетом 2:6.

Мы придумали идеальное DLC для FIFA 20. Лучше выпустите его, а не новую часть серии

Лапорт начал смотреть стримера, который ненавидит его карточки в FIFA 20. Ирония?