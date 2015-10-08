Овечкин, Кучеров и Макдэвид попали в команду года NHL 20

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EA Sports опубликовала команду года в NHL 20.

В нее попали шесть лучших хоккеистов, их карточки будут доступны в игре до 17 января.

Члены команды года получили особый предмет HUT – версию самих себя с максимальным рейтингом. Предмет будет обновляться до конца года так, чтобы совпадать с любыми улучшенными в будущем версиями игрока.

Всем спортсменам вручили золотые коньки «Команда года», а Джордану Биннингтону полагается золотая маска «Команда года».

Состав команды года NHL 20

Джордан Биннингтон – 89 (Канада, «Сент-Луис», вратарь)
Джон Карлсон – 90 (США, «Вашингтон», защитник)
Брент Бернс – 93 (Канада, «Сан-Хосе», защитник)
Александр Овечкин – 94, (Россия, «Вашингтон», нападающий)
Никита Кучеров – 95 (Россия, «Тампа-Бэй», нападающий)
Коннор Макдэвид – 95 (Канада, «Эдмонтон», нападающий)

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