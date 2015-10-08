Криштиану Роналду стал 12-м игроком команды года FIFA 20. Его выбрали фанаты

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал последним игроком команды года FIFA 20.
12-го игрока определили при помощи голосования в FIFA 20. Помимо Криштиану в команду могли попасть Роберт Левандовски, Хаким Зиеш, Рахим Стерлинг и Эден Азар.
Карточка Роналду доступна в наборах до 14 января.
Состав команды года
Килиан Мбаппе – 98 (Франция, «ПСЖ», нападающий)
Лионель Месси – 99 (Аргентина, «Барселона», нападающий)
Садьо Мане (Сенегал, «Ливерпуль», полузащитник)
Нголо Канте – 97 (Франция, «Челси», полузащитник)
Френки де Йонг – 94 (Голландия, «Барселона», полузащитник)
Кевин де Брюйне – 98 (Бельгия, «Манчестер Сити», полузащитник)
Эндрю Робертсон – 94 (Шотландия, «Ливерпуль», защитник)
Маттейс де Лигт – 96 (Голландия, «Ювентус», защитник)
Вирджил ван Дейк – 99 (Голландия, «Ливерпуль», защитник)
Трент Александер-Арнолд – 95 (Англия, «Ливерпуль», защитник)
Алиссон – 97 (Бразилия, «Ливерпуль», вратарь)
Криштиану Роналду – 99 (Португалия, «Ювентус», нападающий)
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