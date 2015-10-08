Один из основателей World of Tanks создаст партию для участия в выборах в Госдуму

Директор по продукту World of Tanks Вячеслав Макаров планирует создать партию для участия в региональных и парламентских выборах.

Съезд «Партии прямой демократии» запланирован на 5 марта. На него пригласят разработчиков региональных IT-компаний.

По словам Макарова, партия также создаст собственное мобильное блокчейн-приложение стоимостью в 1 миллион долларов.

Вячеслав Макаров работает в Wargaming с 2010 года, с момента основания проекта World of Tanks.

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